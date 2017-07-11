Дайер стал главной целью «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Daily Mirror, полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Согласно источнику, игрок сборной Англии стал главной целью «красных дьяволов» после приглашения Ромелу Лукаку и Виктора Линделефа. Отмечается, что «МЮ» готов выложить за трансфер хавбека 60 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что клуб постарается приобрести полузащитника «Челси» Неманью Матича с которым Жозе Моуринью работал в «Челси». Однако, СМИ утверждают, что «синие» не собираются отпускать игрока в «Юнайтед».

В минувшем сезоне 23-летний Дайер провел во всех турнирах 45 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года, а портал Transfermarkt.de оценивает англичанина в 22 млн евро.