Ола Эйна перешел в «Халл Сити»

Защитник лондонского «Челси» Ола Эйна стал игроком «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.

Как сообщает официальный сайт «Халла», договор аренды рассчитан на один год. В прошлом сезоне Эйна выступал в испанской «Гранаде».

📑 | We are delighted to confirm the singing of Ola Aina on a season-long loan from #PL Champions @ChelseaFC #WelcomeOla pic.twitter.com/4Lnr2QRWmz