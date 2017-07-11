Ола Эйна перешел в «Халл Сити»
Источник: ФК «Халл Сити»Комментарии
Защитник лондонского «Челси» Ола Эйна стал игроком «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.
Как сообщает официальный сайт «Халла», договор аренды рассчитан на один год. В прошлом сезоне Эйна выступал в испанской «Гранаде».
📑 | We are delighted to confirm the singing of Ola Aina on a season-long loan from #PL Champions @ChelseaFC #WelcomeOla pic.twitter.com/4Lnr2QRWmz— Hull City (@HullCity) 11 июля 2017 г.
Добавим, что первый официальный матч «Халл Сити» проведет 5 августа против «Астон Виллы».
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