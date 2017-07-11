Ола Эйна перешел в «Халл Сити»

Защитник лондонского «Челси» Ола Эйна стал игроком «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.

Как сообщает официальный сайт «Халла», договор аренды рассчитан на один год. В прошлом сезоне Эйна выступал в испанской «Гранаде».

Добавим, что первый официальный матч «Халл Сити» проведет 5 августа против «Астон Виллы».