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Ола Эйна перешел в «Халл Сити»

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Защитник лондонского «Челси» Ола Эйна стал игроком «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.

Как сообщает официальный сайт «Халла», договор аренды рассчитан на один год. В прошлом сезоне Эйна выступал в испанской «Гранаде».

Добавим, что первый официальный матч «Халл Сити» проведет 5 августа против «Астон Виллы».

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