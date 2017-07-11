«Эвертон» собирается заменить Лукаку форвардом «Арсенала»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Руководство «Эвертона» приступило к поискам замены Ромелу Лукаку, который накануне подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Daily Mail, мерсисайдский клуб планирует приобрести нападающего лондонского «Арсенала» Оливье Жиру, который собирается покинуть «пушкарей» этим летом.
В случае, если «ирискам» не удастся приобрести французского игрока, клуб постарается пригласить Кристиана Бентеке, который ранее выступал за «Ливерпуль».
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