Леандро Паредес: Готов к любым требованиям в «Зените»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал, на какой позиции ему удобнее всего играть.
«Я могу играть и ближе к защитникам, и ближе к нападающим, так что я готов к любым требованиям мистера. Куда он меня поставит, там и буду играть.
Мои лучшие игровые качества? Вы знаете, я не люблю говорить о себе, оставлю это болельщикам. Только им судить, как я играю, какие у меня сильные стороны. Мое дело - играть», - цитирует Паредеса официальный сайт санкт-петербургского клуба.
Напомним, 1 июля Паредес официально стал игроком «Зенита», подписав контракт на четыре года. Стоимость трансфера составила 23 млн евро.
В прошлом сезоне футболист сыграл за «Рому» 27 матчей в чемпионате Италии и забил три гола.
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