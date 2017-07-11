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Леандро Паредес: Готов к любым требованиям в «Зените»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал, на какой позиции ему удобнее всего играть.

«Я могу играть и ближе к защитникам, и ближе к нападающим, так что я готов к любым требованиям мистера. Куда он меня поставит, там и буду играть.

Мои лучшие игровые качества? Вы знаете, я не люблю говорить о себе, оставлю это болельщикам. Только им судить, как я играю, какие у меня сильные стороны. Мое дело - играть», - цитирует Паредеса официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Напомним, 1 июля Паредес официально стал игроком «Зенита», подписав контракт на четыре года. Стоимость трансфера составила 23 млн евро.

В прошлом сезоне футболист сыграл за «Рому» 27 матчей в чемпионате Италии и забил три гола. 

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