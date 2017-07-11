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Тони Надаль: Очень трудно вести агрессивную игру, зная, что каждое очко на вес золота

Источник:  L'EquipeКомментарии

Родной дядя и тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль – о поражении племянника в 1/8 финала Уимблдона от Жиля Мюллера из Люксембурга (3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15).

«Мы знали, что на этом травяном покрытии Мюллера будет очень сложно обыграть, уж больно хорошая у него подача, – сказал в интервью L’Equipe Надаль-старший. – Поэтому Рафа немного нервничал в начале матча. Был недостаточно агрессивен в первых двух сетах. Но в третьем и четвертом сете он заиграл в свою силу. А в пятом у Рафы возникли  проблемы со своей подачей: часто проигрывал 0-15, 0-30 и приходилось тратить много энергии, чтобы вытянуть гейм.

В итоге это сказалось. И потом, когда ты проигрываешь 7:8, 8:9, очень трудно вести агрессивную игру, зная, что каждое очко на вес золота. Проигрывать всегда обидно, но проиграть 13:15 в пятом сете в таком важном турнире – это тем более болезненно. Конечно, это одна восьмая, а не финал, тем не менее…»

Матч

Надаль Р. (Испания) - Мюллер Ж. (Люксембург) - 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15

Место и дата

10 июля 16:30, , Онлайн-трансляция

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