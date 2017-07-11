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Ляказетт будет выступать за «Арсенал» под номером 9

Источник:  ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», новичок лондонского клуба Александр Ляказетт определился с игровым номером.

Отмечается, что нападающий сборной Франции будет защищать цвета «пушкарей» под номером 9.

Напомним, форвард перебрался в английский клуб из «Лиона». Ожидается, что игрок проведет первый матч за новую команду 29 или 30 июля в рамках Emirates Cup.

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