Ляказетт будет выступать за «Арсенал» под номером 9

Крэйг Шекспир: Марез не будет играть в «Лестере», если не докажет свою лояльность

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир заявил, что полузащитник Рияд Марез, заявивший о желании сменить клубную прописку, может быть лишен игровой практики.