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Александр Тарханов: «Урал» готов к сезону

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов оценил состояние команды и прокомментировал победу в товарищеском матче над «Зарей» со счетом 2:0.

«Это был последний контрольный матч для основных игроков. Из-за этого настрой был серьезнее. Матч получился не как товарищеский. Много борьбы было. «Заря» — это очень хорошая команда. В первом тайме была равная игра, почти без моментов. Только пенальти в наши ворота был назначен после провала. Во втором тайме у нас чуть больше появилось пространства. Мы стали их переигрывать. Создали достаточно много моментов.

Товарищеские игры отличаются от матчей чемпионата. По товарищеским матчам можно сказать, что мы готовы. И с «Партизаном» не уступили по игре. И вчера имели преимущество, особенно во втором тайме.

Мы спокойны за вратарскую позицию. Годзюр хорошо управляет обороной, уверенно действует на выходах. Это сильный вратарь. Еще из новичков пока постоянно играет только Ароян. Но на этой позиции есть конкуренция. Динга вчера хорошо вышел на замену. Меркулов тоже хорошо сыграл», - приводит слова Тарханова официальный сайт «Урала».

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