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Мария Халецкая: Надеюсь, что в «Уралочке» научусь играть

Источник:  ВК «Уралочка»Комментарии

Диагональная Мария Халецкая прокомментировала свой переход в «Уралочку-НТМК» из саратовского «Протона».

«После окончания контракта с «Протоном» мне стали поступать предложения от различных клубов. Но когда я узнала, что у меня появилось предложение от «Уралочки», то все остальные варианты я даже не стала рассматривать. Мне очень хотелось попасть сюда.

Эмоции в связи с переходом в «Уралочку»? На данный момент есть небольшой страх. Все знают, что в «Уралочке» очень тяжелые и длинные сборы, но если их выдержать, то результаты труда будут впечатляющие.

Это просто огромный шаг вперед! Думаю, что настоящих игроков взращивают именно в «Уралочке». Надеюсь, что я не стану исключением. Сейчас это очень важный этап в моей карьере. Надеюсь, что здесь меня наконец-то научат играть. В этой команде очень много плюсов. Все сделано для развития игроков. Я просто очень рада, что на данный момент нахожусь здесь под руководством легендарного тренера», — цитирует Халецкую официальный сайт клуба.

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