Захар Арзамасцев: Пока задач перед «Салаватом» не ставилось

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев рассказал о первых впечатлениях от работы с новым тренерским штабом.

«Новые упражнения, много интересного. Понравились тренировки в зале и на льду. Что-то новое для себя открыл, еще много нового впереди. У нас пока не было такого разделения на нападающих и защитников. В общей группе Вирту с нами поработал. Думаю, раздельные тренировки еще впереди. Там что-то новое точно узнаем. Мало пауз между упражнениями, высокая интенсивность. От этого немного тяжело, потому что это всего лишь первая тренировка. Я думаю, привыкнем, и все будет нормально.

Пока о глобальных задачах не говорили. Просто пообщался, познакомились с ним. По мелочи объяснил, что от кого хочет, кого хочет видеть в команде. Нам этом закончилось все. Один на один с Вестерлундом не разговаривали. Но он сказал, что после тренировки будет вызывать людей, общаться, в чем-то помогать», – передает слова Арзамасцева «БИЗНЕС Online».