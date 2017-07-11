«Салават Юлаев» объявил о переходе Панина

Как сообщает пресс-служба «Салават Юлаева», сегодня клуб подписал соглашение с защитником Григорием Паниным, которое рассчитано на один сезон.

Напомним, 31-летний хоккеист провел в московском ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России.

В сезоне-2016/17 Панин сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав восемь (4+4) очков при показателе полезности «+8». В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1».

Ранее Алексей шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».