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«Салават Юлаев» объявил о переходе Панина

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Салават Юлаева», сегодня клуб подписал соглашение с защитником Григорием Паниным, которое рассчитано на один сезон.

Напомним, 31-летний хоккеист провел в московском ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. 

В сезоне-2016/17 Панин сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав восемь (4+4) очков при показателе полезности «+8». В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1».

Ранее Алексей шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».

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