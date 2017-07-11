«Бавария» объявила о переходе Хамеса Родригеса

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает пресс-служба мюнхенской «Баварии», немецкий клуб договорился с действующим чемпионом Испании о трансфере игрока. Отмечается, что хавбек сборной Колумбии пополнит ряды команды на правах аренды, которая рассчитана на два года. При этом у представителя бундеслиги есть право на выкуп.

Также сообщается, что полузащитник успешно прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет контракт. 25-летний футболист уже включен в список игроков, которые отправятся с командой в Китай и Сингапур.

Напомним, Хамес перешел в «Реал» при нынешнем наставнике «Баварии» Карло Анчелотти. После ухода итальянца игрок потерял место в основе. По ходу минувшего сезона у хавбека возникали конфликты с нынешним наставником «Реала» Зинедином Зиданом.