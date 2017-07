Дмитрий Селюк: Желаю Манчини приятной дороги в Хабаровск

Футбольный агент Дмитрий Селюк пожелал главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини счастливой дороги на пути в Хабаровск.

«Роберто Манчини, я желаю вам счастливого пути в Хабаровск!» - написал Селюк в твиттере.

Roberto Mancini @robymancio, I wish you good trip to Khabarovsk! 😂