Дмитрий Селюк: Желаю Манчини приятной дороги в Хабаровск
Футбольный агент Дмитрий Селюк пожелал главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини счастливой дороги на пути в Хабаровск.
«Роберто Манчини, я желаю вам счастливого пути в Хабаровск!» - написал Селюк в твиттере.
Roberto Mancini @robymancio, I wish you good trip to Khabarovsk! 😂— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 10 июля 2017 г.
Напомним, что «Зенит» в первом туре РФПЛ сыграет в Хабаровске против дебютанта турнира – «СКА-Хабаровска».
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