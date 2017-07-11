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Дмитрий Селюк: Желаю Манчини приятной дороги в Хабаровск

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Футбольный агент Дмитрий Селюк пожелал главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини счастливой дороги на пути в Хабаровск.

«Роберто Манчини, я желаю вам счастливого пути в Хабаровск!» - написал Селюк в твиттере.

Напомним, что «Зенит» в первом туре РФПЛ сыграет в Хабаровске против дебютанта турнира – «СКА-Хабаровска».

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