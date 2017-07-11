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Юрий Юрков: По статистике мы являемся безусловным лидером российского баскетбола

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-президент ПБК ЦСКА Юрий Юрков, поделился своим мнением, о выступлении ЦСКА-2 в Суперлиге.

Команда ЦСКА-2, три последние сезона подряд становившаяся чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ, теперь будет играть во взрослом турнире – чемпионате первого дивизиона Суперлиги. Армейский клуб принял решение обзавестись полноценным «фармом», а в «младшей» Лиге ВТБ, где возраст участников понижен с 21 до 19 лет, будут выступать юниоры, прежде игравшие и побеждавшие в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиге.

«Для молодых ребят особенно важно максимально быстро пройти период адаптации к взрослому баскетболу, - пояснил вице-президент ПБК ЦСКА Юрий Юрков. – Многие выступают в молодежных первенствах до 21-летнего возраста, а затем теряются на уровне Единой лиги ВТБ. Сейчас, при новой системе «младших» соревнований мы получаем отличный полигон для «обкатки» перспективных ребят в битвах со старшими. По статистике мы являемся безусловным лидером российского баскетбола и по количеству наград, командных и индивидуальных, и по числу выпускников, выступающих на высоком уровне. Особенно важно, что из 14 парней «дублирующего» состава только один – Максим Кондаков – формально не является воспитанником нашей молодежной программы, он провел в ЦСКА-2 всего год. Помимо опыта взрослого баскетбола будет усилена и индивидуальная работа, в которой будут активно задействованы, в том числе, тренеры основной команды».

Редакция «Советского спорта» поздравляет Юрия Михайловича Юркова с 60-летним юбилеем, который один из старейшин армейского баскетбола празднует сегодня!

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