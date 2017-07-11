Агент Гарсии: Как минимум следующий сезон Хави намерен провести в «Зените»

Агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии Мануэл Гарсия Квилон прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из петербургского клуба.

- В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию.

Хави имеет контракт с «Зенитом» до лета 2019 года, и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе, - приводит слова Квилона ТАСС.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что испанским футболистом интересуются «Бордо», «Бетис» и «Малага».

Ранее Гарсия отмечал, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини видит его защитником.

Испанец перешел в «Зенит» в 2014 году из «Манчестер Сити». За петербургский клуб 30-летний полузащитник провел 104 матча и забил семь голов.

До «Манчестер Сити» Хави Гарсия выступал за «Бенфику», «Осасуну» и мадридский «Реал».