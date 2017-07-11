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Михаил Григоренко: В ЦСКА многое поменялось в лучшую сторону

Источник:  ХК ЦСКАКомментарии

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от возвращения в клуб.

«От возвращения самые положительные эмоции и впечатления. С нетерпением жду сбора в Финляндии и нового сезона. Меня долго не было, в клубе многое изменилось, причем в лучшую сторону. Почему решил вернуться? Был свободным агентом и взвешивал все «за» и «против». Считаю, для моей карьеры это лучший вариант. Нужно набраться уверенности, набрать уровень. Может, и тренер сборной заметит. 

Знаю многих ребят в команде. Пока не успел пообщаться. Буду играть под номером 21. Я под ним начинал играть еще в детской школе. Сезон закончился рано, в апреле. Отдохнул. Потом тренировался. 

От клуба ждут одного — победы в Кубке. И по составу видно, что команда очень серьезно укомплектована и готова решать самые серьезные задачи. Нужно закрепиться в составе и стать одним из лидеров команды. А также попасть в сборную и проявить себя там. Таковы мои цели. Будет шанс попасть на Олимпиаду, все зависит от меня», — цитирует Григоренко клубное телевидение армейцев.

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