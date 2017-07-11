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Александр Алиев: Почему мы с Милевским не раскрылись до конца? Это все наши гулянки

Источник:  Команда №1Комментарии

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев поделился мнением, почему он не раскрыл свой потенциал до конца.

«На данный момент ни я, ни Тема Милевский не раскрылись до конца. Это все наши гулянки и дискотеки. Нужно было в то время быть умнее. Если говорить про других игроков «молодежки», которая выступала на Евро-2006, например про Андрея Пятова и Дмитрия Чигринского, то вы сами видите — ребята играют.

На профессиональном уровне лучший — сезон-2008/09. Мы стали чемпионами, на 15 очков опередили «Шахтер». Единственное, что не вышло, — не сумели выйти в финал Кубка УЕФА. Было бы интереснее, если бы мы с горняками сыграли в финале, а в полуфинале — с кем-то другим.

Мы упустили свою возможность в Киеве, когда сыграли вничью, а должны были побеждать. Были ошибки и игроков, а может, где-то и главного тренера», — цитирует Алиева «Команда №1».

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