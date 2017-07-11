Карл-Хайнц Румменигге: Анчелотти очень хотел видеть Хамеса в «Баварии»

Артуро Видаль: Сказал Киммиху, чтобы он меньше болтал и больше играл

Полузащитник сборной Чили и «Баварии» Артуро Видаль прокомментировал стычку в финале Кубка конфедераций со своим одноклубником Джошуа Киммихом.