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Карл-Хайнц Румменигге: Анчелотти очень хотел видеть Хамеса в «Баварии»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал трансфер полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

Напомним, игрок сборной Колумбии будет выступать за немецкий клуб до 2019 года на правах аренды.

«Мы рады принять такого игрока. Карло Анчелотти очень хотел видеть Хамеса в «Баварии». Они успешно поработали в «Реале». Родригес – универсальный футболист. Он повысит уровень нашей команды», – заявил функционер, слова которого приводит клубная пресс-служба.

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