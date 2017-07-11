Riot Games подала в суд на разработчика мобильных игр
Компания Riot Games подала в суд на разработчика мобильных игр Shanghai Moontoon Technology.
Причиной этому послужило использование интеллектуальной собственности Riot Games.
Согласно иску, Shanghai Moontoon Technology использовала персонажей, монстров, дизайн карт и другие элементы League of Legends в своих мобильных играх Magic Rush: Heroes, Mobile Legends: 5v5 MOBA и Mobile Legends: Bang bang.
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