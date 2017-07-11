Riot Games подала в суд на разработчика мобильных игр

Pajkatt: У меня отличные тиммейты и мне нравится играть за эту команду

Natus Vincere опубликовала очередной ролик из серии «Киберспротивный профайл», в котором Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилле рассказал о том, как попасть в киберспорт, какими качествами должен обладать капитан, как важна поддержка родных, а так же ответил на другие вопросы.