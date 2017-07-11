Андрей Червиченко: Возможно, Полоза и Ерохин купили, чтоб другим не достались

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о трансферной кампании «Зенита».

– Как вам приобретения «Зенита» – я пока про аргентинцев?

– Покупать можно кого угодно, главное – как они впишутся в команду и в наш чемпионат. Ведь даже Халк не сразу заиграл. Сколько времени у них уйдет на адаптацию, трудно сказать.

– Теперь про наших. Как вы думаете, когда приобретали Ерохина и Полоза, с Манчини советовались?

– Ну, во-первых, возможно, одна из задач покупки этих игроков, чтобы они другим не достались. А Полоз и Ерохин – сейчас лучшее, что есть в России в атакующем плане. Вторая причина – длинная скамейка при хорошем финансовом положении еще никому не мешала. И третье – очень хорошая группа в атаке получается – Дзюба, Полоз, Ерохин. А может, одного из бывших ростовчан будут пробовать в основе, а второго отправят в аренду. Возможностей для маневра здесь много.