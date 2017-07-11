«Урал» готов отдать в аренду футболистов Заболотного и Ставпеца

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб готов отдать в аренду Николая Заболотного и форварда Александра Ставпеца.

- Пока предложений по Заболотному нет, его агенты не шевелятся. Мы желаем ему, чтобы он где-то заиграл в аренде или его выкупили, отпустили бы за небольшие деньги. Хочется, чтобы он играл, в свое время он выступал за молодежную сборную вместе с Шатовым, Кокориным, Смоловым. Если поступит предложение, обязательно его отпустим.

Ставпец многое сделал для клуба, но обидно, что он мало играет, хотя является квалифицированным игроком. Мы можем отдать его в аренду, делаем это на протяжении последних шести лет. Если не уйдет в аренду, то останется в клубе, нам не горит, чтобы куда-то его отдать. Предложений по нему нет, но мы не переживаем - он находится в коллективе и продолжает приносить ему пользу, - передает слова Иванова ТАСС.

Напомним, что в прошедшем сезоне Заболотный провел в составе «Урала» 22 встречи в чемпионате России и пропустил 26 мячей. На счету Ставпеца 14 матчей за команду из Екатеринбурга.