Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Пархоменко

«Автомобилист» подписал двусторонний контракт сроком на два года с нападающим Константином Пархоменко. Об этом информирует официальный сайт команды.

Как сообщается, двустороннее соглашение с форвардом, которому в четверг исполнится 21 год, рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Пархоменко провел 9 матчей за новокузнецкий «Металлург» в КХЛ, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу.

В чемпионате МХЛ-2016/17 на его счету 70 очков (31+39) в 52 матчах регулярного первенства.

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