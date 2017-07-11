Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Пархоменко

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

«Автомобилист» подписал двусторонний контракт сроком на два года с нападающим Константином Пархоменко. Об этом информирует официальный сайт команды.

Как сообщается, двустороннее соглашение с форвардом, которому в четверг исполнится 21 год, рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Пархоменко провел 9 матчей за новокузнецкий «Металлург» в КХЛ, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу.

В чемпионате МХЛ-2016/17 на его счету 70 очков (31+39) в 52 матчах регулярного первенства.

«Салават Юлаев» подписал контракт с Паниным. Таблица переходов КХЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Никулин: «Динамо» будет лидером КХЛ! Никакие неприятности нам не помешаютИлья Никулин: «Динамо» будет лидером КХЛ! Никакие неприятности нам не помешаютОпытный защитник бело-голубых Илья Никулин высказал мнение о ситуации в «Динамо» в разговоре с обозревателем «Советского спорта».Агент: Ягр не получал предложений от клубов КХЛНападающий Яромир Ягр не получал предложений от клубов КХЛ. Об этом сообщил агент игрока Ярослав Зидек.«Салават Юлаев» подписал контракт с Паниным. Таблица переходов КХЛ«Салават Юлаев» подписал контракт с Паниным. Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Почему ЦСКА выиграет Кубок Гагарина?Почему ЦСКА выиграет Кубок Гагарина?Московские армейцы решительно усилили состав, а их главные конкуренты стали слабее – вот где зарыта победа ЦСКА в Кубке Гагарина.Михаил Григоренко: В ЦСКА многое поменялось в лучшую сторонуНападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от возвращения в клуб.«Салават Юлаев» объявил о переходе ПанинаКак сообщает пресс-служба «Салават Юлаева», сегодня клуб подписал соглашение с защитником Григорием Паниным, которое рассчитано на один сезон.Захар Арзамасцев: Пока задач перед «Салаватом» не ставилосьЗащитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев рассказал о первых впечатлениях от работы с новым тренерским штабом.СКА выиграет Кубок и установит рекорд КХЛ. Сомнений почти не осталосьСКА выиграет Кубок и установит рекорд КХЛ. Сомнений почти не осталосьГлавные подписания межсезонья сделали не в Петербурге, но теперь у СКА даже больше шансов на чемпионство, чем в прошлом году.Игорь Макаров: Пока в «Салавате» втягивающий хоккейНападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров поведал о восстановлении после травмы и рассказал о совместной работе с тренерским штабом под руководством Эркки Вестерлунда.Рафаил Ишматов: С уходом Зарипова у «Металлурга» будут непростые временаЗаслуженный тренер России Рафаил Ишматов «, прокомментировал переход форварда Даниса Зарипова из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс».Андрей Разин: Зарипов может попасть на ОлимпиадуБывший главный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал переход форварда Даниса Зарипова из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс».Нападающий Кулаков проведет рекордный сезон в минском «Динамо»Минское «Динамо» согласовало однолетний контракт с нападающим Александром Кулаковым, сообщается на официальном сайте команды.Сергей Светлов: Возвращение Анисина в «Динамо» могло бы получиться громкимИзвестный в прошлом нападающий московского «Динамо» Сергей Светлов прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в стан бело-голубых таких игроков, как Михаил Анисин, Евгений Артюхин и Николай Жердев.Александр Медведев: После следующего сезона мы продолжим переговоры с КовальчукомЧлен совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о переговорах по новому контракту с Ильей Ковальчуком, который был подписан 9 июля.Защитник Даллмэн может покинуть «Барыс»Защитник Кевин Даллмэн может покинуть «Барыс». Хоккеист и клуб не договорились о новом контракте, сообщает Шайба.kz.«С «Нью-Джерси» не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛ«С «Нью-Джерси» не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛНападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную.Бывший игрок «Сибири» Климович стал спортивным директором клубаБывший игрок «Сибири» Сергей Климович назначен на должность спортивного директора клуба.«Витязь» начал сбор в ИталииВ итальянском местечке Брессаноне начался первый предсезонный сбор «Витязя», сообщается на официальном сайте клуба.ЦСКА отправился на сбор в ФинляндиюХоккеисты ЦСКА отправились сегодня на первый предсезонный сбор, который пройдет в финском Рованиеми.Эркка Вестерлунд: Первоначальная задача «Салавата Юлаева» - попасть в плей-оффГлавный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал о задачах уфимской команды на предстоящий сезон.
Футбол
ПАОК объявил о переходе Мака
Теннис
Светлана Кузнецова: Мой пес помогает мне снять напряжение
Футбол
Александр Кержаков: Амбиции российских футболистов не соответствуют запросам европейских клубов
Футбол
Андрес Иньеста: Хотел бы остаться в «Барселоне» до конца карьеры
все новости
Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости