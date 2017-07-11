Агент: Ягр не получал предложений от клубов КХЛ

Нападающий Яромир Ягр не получал предложений от клубов КХЛ. Об этом сообщил агент игрока Ярослав Зидек.



- Я ничего не могу вам сказать по этому поводу. Мы просто не получали предложений от клубов КХЛ, Яромир сейчас ведет переговоры с клубами НХЛ, поэтому я просто не знаю, откуда у вас взялась эта информация. Попробуйте позвонить на следующей неделе, может и поступит какое-то предложение, - сказал Зидек ТАСС.

Ранее чешское издание Blesk.cz со ссылкой на источник сообщило, что Ягр может продолжить свою карьеру в КХЛ.

Напомним, что Ягр играл за омский «Авангард» с 2008 по 2011 годы, а затем вернулся в НХЛ. В прошедшем сезоне Яромир набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах за «Флориду».

Отметим, что 45-летний чешский форвард дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).