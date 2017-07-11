Григорий Иванов: Надо сделать как в Англии - сыграл 15 матчей за сборную получил рабочую визу

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение изменить формат лимита на легионеров в РФПЛ с сезона-2018/19.

- Я бы поддержал Леонида Федуна (владельца «Спартака» - прим. ТАСС), который предложил заявку по схеме «8+17». Для сборной России нужны игроки. У нас есть молодые футболисты, которым нужно расти и играть в премьер-лиге. Если они будут сидеть на лавке, то ничего хорошего не получится.

Важно, какого качества к нам будут приезжать иностранные футболисты. Они должны быть талантливыми и уровня своих национальных команд, такими как Халк или Витсель, у которых российские игроки смогут учиться. Надо сделать как в Англии - сыграл 15 матчей за сборную получил рабочую визу.

Нужны критерии, чтобы нам не завозили «мусорных» игроков из Нигерии и других стран, а наши футболисты просиживали на лавке, - рассказал Иванов в интервью ТАСС.

Напомним, лимит в России действует по схеме «6+5», что предполагает выход на поле шести легионеров. Лимит «10+15» в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.