Для Counter-Strike 1.6 вышло обновление впервые за четыре года
Компания Valve выпустила обновления для игр на движке GoldScr, в том числе и для Counter-Strike 1.6.
Изменения Counter-Strike 1.6:
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях нельзя было поднять основное оружие;
- Информация в таблице счета стала своевременно обновляется при смене карты;
- Исправлена ошибка, при которой ники игроков некорректно отображались;
- Пользовательские граффити стали своевременно обновляться;
- Некоторые изменения пользовательского интерфейса.
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