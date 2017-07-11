Для Counter-Strike 1.6 вышло обновление впервые за четыре года

Компания Valve выпустила обновления для игр на движке GoldScr, в том числе и для Counter-Strike 1.6.



Изменения Counter-Strike 1.6:



- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях нельзя было поднять основное оружие;

- Информация в таблице счета стала своевременно обновляется при смене карты;

- Исправлена ошибка, при которой ники игроков некорректно отображались;

- Пользовательские граффити стали своевременно обновляться;

- Некоторые изменения пользовательского интерфейса.



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