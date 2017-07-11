Юрий Красножан: В России Смолов прогрессировать не будет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан, поделился своим мнением о ситуации вокруг Федора Смолова.
«Я думаю, что «Краснодар» помог Федору развиться как футболисту. Равно, как и сам Смолов помог клубу, став лучшим бомбардиром. На данный момент пришло время сменить обстановку, для того чтобы футболист не остановился в своем развитии. Удастся ли Галицкому найти равноценную замену этому игроку, мне сложно предположить.
Одно лишь скажу, внутри нашего чемпионата Смолов прогрессировать не будет.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически