Никита Симонян: Мне абсолютно все равно, куда уйдет Дзюба

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

- Мне абсолютно все равно, куда он уйдет, это его личное решение. Видимо у него есть на это основания, может его смущает конкуренция, может не сложились отношения с Манчини, может есть какие-то еще серьезные основания для ухода, сложно комментировать, не зная внутренних дел, как говорят французы, «сель а ви».

Его перспективы сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году будут зависеть от того, в какой клуб он перейдёт и как будет играть, но главное, чтобы он выходил на поле и соответствовал требованиям национальной сборной России, а будет он играть в российском клубе или за рубежом… Конечно, здесь он всегда на виду, хотя наши тренеры следят и за зарубежными клубами, - передает слова Симоняна «Интерфакс».

Ранее «БИЗНЕС Online» сообщил, что «Зенит» намерен продать нападающего Артема Дзюбу в нынешнее трансферное окно. По данным издания, питерский клуб предложил купить форварда «Спартаку», но в руководстве красно-белых от возвращения своего бывшего игрока отказались. Тем не менее в «Зените» продолжают искать варианты продолжения карьеры Дзюбы.