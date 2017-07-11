Гога Шаматава: Магрегор обязательно «уронит» Мэйвезера

Российский боец легчайшей весовой категории, победитель международного турнира Prime Selection-2015, обладатель чемпионского пояса в легчайшей весовой категории сделал прогноз на развитие событий в уникальном боксерском поединке американца Флойда Мэйвезера и ирландца Конора Макгрегора.

«Это не просто бой, - это бомба! Мэйвезер непобедим, его рекорд 49-0 говорит сам за себя, и он величина мирового бокса «номер 1». Макгрегор - самый неординарный и универсальный боец в мире, звезда ММА. Они выходцы из двух разных видов спорта, и каждый из них хорош в своем деле, но это будет поединок для Мэйвезера в его стихии, где он чувствует себя великолепно. Это его главный козырь.

Но Конор на то и Конор, ему «чихать» на все обстоятельства и на все правила. Я жду этот бой с нетерпением, буду болеть за Макгрегора, так как он свой пацан, ведь он из ММА, а его «левая» просто пушечная. Мне нравится его манера боя, он очень нестандартный. Так что, Флойд хорош, спору нет, но Конор Макгрегор обязательно «уронит» Мэйвезера. Хотите верьте, хотите нет, вот так я это вижу!