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Гога Шаматава: Магрегор обязательно «уронит» Мэйвезера

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец легчайшей весовой категории, победитель международного турнира Prime Selection-2015, обладатель чемпионского пояса в легчайшей весовой категории сделал прогноз на развитие событий в уникальном боксерском поединке американца Флойда Мэйвезера и ирландца Конора Макгрегора.

«Это не просто бой, - это бомба!  Мэйвезер непобедим, его рекорд 49-0 говорит сам за себя, и он величина мирового бокса «номер 1». Макгрегор - самый неординарный и универсальный боец в мире, звезда ММА. Они выходцы из двух разных видов спорта, и каждый из них хорош в своем деле, но это будет поединок для Мэйвезера в его стихии, где он чувствует себя великолепно. Это его главный козырь. 

Но Конор на то и Конор, ему «чихать» на все обстоятельства и на все правила. Я жду этот бой с нетерпением, буду болеть за Макгрегора, так как он свой пацан, ведь он из ММА, а его «левая» просто пушечная. Мне нравится его манера боя, он очень нестандартный. Так что, Флойд хорош, спору нет, но Конор Макгрегор обязательно «уронит» Мэйвезера. Хотите верьте, хотите нет, вот так я это вижу!

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Сергей Ващенко
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