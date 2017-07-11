Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бавария» может выкупить Хамеса у «Реала» за 32 млн евро

Источник:  Sport BildКомментарии

Как сообщает Sport Bild, аренда Хамеса Родригеса обойдется «Баварии» в 10 млн евро.

Согласно источнику, у немецкого клуба есть право выкупа игрока на постоянной основе. За переход колумбийца мюнхенцам придется выложить 32 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» требует за своего полузащитника 75 млн евро. Напомним, Хамес перешел в «Баварию» на правах аренды до 2019 года.

Статья по теме:

На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале»На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале»Трансферная сага с уходом Хамеса Родригеса подошла к концу. Игрок сборной Колумбии отправился покорять многотысячные стадионы бундеслиги.Карл-Хайнц Румменигге: Анчелотти очень хотел видеть Хамеса в «Баварии»Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал трансфер полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.«Бавария» объявила о переходе Хамеса РодригесаПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к смене клубной прописки. Об этом сообщает авторитетное издание MARCA.Толиссо пришел на презентацию в «Баварии» в шортах NikeПолузащитник Корентин Толиссо, перешедший в «Баварию» из «Лиона», был замечен на своей презентации в шортах фирмы Nike.Бывший защитник «Реала» перейдет в «Атлетико»Как сообщает AS, мадридский «Атлетико» договорился с «Монако» о трансфере защитника сборной Бразилии Фабиньо.«Тоттенхэм» готов приобрести полузащитника «Реала»Тренерский штаб мадридского «Реала» не рассчитывает на хавбека сборной Хорватии Матео Ковачича. Об этом сообщает Evening Standard.Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу?Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу?Полузащитник «Реала» Хамес Родригес намерен покинуть Мадрид. «Советский спорт» - о вариантах продолжения карьеры звездного колумбийца.«Ювентус» арендует Дугласа Косту у «Баварии»По информации французских СМИ, вингер сборной Бразилии Дуглас Коста продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».Карло Анчелотти: Конкуренция в Лиге чемпионов-2017/18 будет беспрецедентной. Такого не было никогдаГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов-2017/18.Себальос станет игроком «Реала» за 18 млн евроЛучший игрок молодежного чемпионата Европы Даниэль Себальос дал согласие на переход в мадридский «Реал».«Интер», «Юве», «МЮ», «Сити» и «ПСЖ» уже отказались покупать Хамеса за 75 млн евро, «Ливерпуль» еще думаетПолузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес покинет мадридский «Реал» этим летом.Серхио Рамос: Мбаппе станет одним из лучших в миреЗащитник «Реала» Серхио Рамос высказал мнение относительно нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.Лука Модрич: Никогда не устану от победПолузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич заявил, что побеждать для него является приятной частью работы футболиста.Кейлор Навас: «Реалу» нужно забыть прошлый сезонВратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас призвал партнеров забыть о прошлых успехах.«Реал» установил ценник на Гарета БэйлаКак сообщает Diario Gol, мадридский «Реал» принял решение расстаться с полузащитником сборной Уэльса Гаретом Бэйлом.Марк-Андре Тер Штеген: «Реал» заслуженно выиграл чемпионат ИспанииГолкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал победу мадридского «Реала» в чемпионате Испании, а также рассказал о планах каталонского клуба на следующий сезон.Альваро Арбелоа: Всегда буду защищать МоуриньюБывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа выступил в поддержку бывшего главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью.Джошуа Киммих: В «Баварии» главное не дать себя в обидуПолузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих заявил, что игрокам его команды важно иметь сильный характер.«Реал» объявил о переходе защитника мадридского «Атлетико»Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».Коэнтрау вернулся в чемпионат ПортугалииКак сообщает пресс-служба «Спортинга», состав лиссабонского клуба пополнил защитник «Реала» Фабио Коэнтрау.
Футбол
Юрий Красножан: В России Смолов прогрессировать не будет
Футбол
Григорий Иванов: Надо сделать как в Англии – сыграл 15 матчей за сборную, получил рабочую визу
Хоккей
Агент: Ягр не получал предложений от клубов КХЛ
Футбол
Андрей Червиченко: Возможно, Полоза и Ерохина купили, чтоб другим не достались
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Хамес Родригес
Хамес Родригесвсе новости