«Бавария» может выкупить Хамеса у «Реала» за 32 млн евро
Источник: Sport BildКомментарии
Как сообщает Sport Bild, аренда Хамеса Родригеса обойдется «Баварии» в 10 млн евро.
Согласно источнику, у немецкого клуба есть право выкупа игрока на постоянной основе. За переход колумбийца мюнхенцам придется выложить 32 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» требует за своего полузащитника 75 млн евро. Напомним, Хамес перешел в «Баварию» на правах аренды до 2019 года.
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