Дрю Гордон перешел в «Зенит»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал фаворитов предстоящего чемпионата России. Специалист включил в группу претендентов на золотые медали три клуба.

Валерий Непомнящий: «Зенит» – фаворит чемпионата России? В трансферных делах – точно Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал фаворитов предстоящего чемпионата России. Специалист включил в группу претендентов на золотые медали три клуба.

Как сообщает портал Sportske.net, форвард Марко Симонович может продолжить карьеру в «Зените».

«Зенит» интересуется Марко Симоновичем Как сообщает портал Sportske.net, форвард Марко Симонович может продолжить карьеру в «Зените».

Баскетбольный «Зенит» стал самостоятельной структурой Баскетбольный департамент преобразован в отдельное юридическое лицо, которое будет дочерним обществом АО ФК «Зенит», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.