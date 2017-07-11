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Дрю Гордон перешел в «Зенит»

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Американский форвард Дрю Гордон продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Контракт с баскетболистом подписан по схеме «1+1».

Напомним, сезон-2016/17 Гордон провел в «Летовус Ритас». В чемпионате Литвы он провел 42 встречи, где в среднем набирал 10,6 очков, 7,1 подбора и 1,5 передачи, В 15 матчах Еврокубка он набирал в среднем 12,6 очка и отдавал 1,4 передачи. По подборам американец стал лучшим в Еврокубке – в среднем 9,6 за матч.

Ранее Дрю Гордон выступал за «Шалон», «Делавэр Эйти Севенерс» «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Динамо Сассари», «Банвит» и «Партизан».

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