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«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде Рязанцева

Источник:  ТАССКомментарии

«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде полузащитника Александра Рязанцева до конца сезона-2017/18. Об этом сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

- Договорились об аренде Рязанцева до конца сезона. Документы находятся на стадии оформления, - приводит слова Резвухина ТАСС.

Добавим, что в минувшем сезоне полузащитник не сыграл ни одного матча за основную команду и провел четыре игры в составе «Зенит-2».

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