«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде Рязанцева
Источник: ТАССКомментарии
«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде полузащитника Александра Рязанцева до конца сезона-2017/18. Об этом сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.
- Договорились об аренде Рязанцева до конца сезона. Документы находятся на стадии оформления, - приводит слова Резвухина ТАСС.
Добавим, что в минувшем сезоне полузащитник не сыграл ни одного матча за основную команду и провел четыре игры в составе «Зенит-2».
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