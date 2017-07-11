«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде Рязанцева

читайте также

Андрей Червиченко: Смолову дуют в уши агенты Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о ситуации с Федором Смоловым.

Агент: Переговоры Йовановича с «Зенитом» о переходе в «Бордо» находятся в завершающей стадии Раде Чалдович, агент защитника «Зенита» Вукашина Йовановича, рассказал, что футболист в ближайшее время может стать игроком французского «Бордо».

Никита Симонян: Мне абсолютно все равно, куда уйдет Дзюба Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

Юрий Красножан: В России Смолов прогрессировать не будет Экс- главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан, поделился своим мнением о ситуации вокруг Федора Смолова.

Григорий Иванов: Надо сделать как в Англии – сыграл 15 матчей за сборную, получил рабочую визу Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение изменить формат лимита на легионеров в РФПЛ с сезона-2018/19.

«Урал» готов отдать в аренду футболистов Заболотного и Ставпеца Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб готов отдать в аренду Николая Заболотного и форварда Александра Ставпеца.

Андрей Червиченко: Возможно, Полоза и Ерохина купили, чтоб другим не достались Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о трансферной кампании «Зенита».

Арана круче Марио Фернандеса? Кого хотят продать в ЦСКА «Советский спорт» рассказывает о 20-летнем защитнике «Коринтианса» Гилерме Арана, который может продолжить карьеру в ЦСКА.

Андрей Червиченко: Не удивляет, что «Спартак» никого не купил Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал низкую активность красно-белых на трансферном рынке.

Агент Гарсии: Как минимум следующий сезон Хави намерен провести в «Зените» Агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии Мануэл Гарсия Квилон прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из петербургского клуба.

Дмитрий Селюк: Желаю Манчини приятной дороги в Хабаровск Футбольный агент Дмитрий Селюк пожелал главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини счастливой дороги на пути в Хабаровск.

Загадка «Краснодара»: Михаил Борзыкин – о перспективах «быков» в новом сезоне «Советский спорт» продолжает сериал, рассказывающий о готовности больших клубов к сезону 2017-18.

Александр Тарханов: «Урал» готов к сезону Главный тренер «Урала» Александр Тарханов оценил состояние команды и прокомментировал победу в товарищеском матче над «Зарей» со счетом 2:0.

Кокорина Манчини уже списал, Дзюбу пока нет. Колонка Сергея Микулика Обозреватель «Советского спорта» – об оценке, которую главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал форвардам команды.

Леандро Паредес: Готов к любым требованиям в «Зените» Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал, на какой позиции ему удобнее всего играть.

ПАОК объявил о переходе Мака Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Мак перешел в греческий ПАОК.

Андрей Ещенко: Еще год в «Спартаке» я отыграю. А потом поговорим с руководством Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Советскому спорту» рассказал о готовности команды к сезону.

Александр Кержаков: Амбиции российских футболистов не соответствуют запросам европейских клубов Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о том, почему российские футболисты не уезжают играть за границу.

Павел Яковлев: Со спартаковцами я сейчас не дружу «Советский спорт» поговорил с полузащитником «Анжи» Павлом Яковлевым.