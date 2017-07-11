Агент: Переговоры Йовановича с «Зенитом» о переходе в «Бордо» находятся в завершающей стадии

Раде Чалдович, агент защитника «Зенита» Вукашина Йовановича, рассказал, что футболист в ближайшее время может стать игроком французского «Бордо».

- Переговоры находятся в завершающей стадии. В данный момент нам осталось обсудить только финансовую сторону и еще пару нюансов. Могу сказать, что переговоры проходят в позитивном ключе и думаю, что в ближайшую неделю нам удастся обо всем договориться, - цитирует Чалдовича ТАСС.

Напомним, Йованович прошлой зимой был отдан «Бордо» в аренду, провел 9 матчей и забил один гол.

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