Джокович разыграет с Бердыхом путевку в полуфинал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Франции Адриана Маннарино и вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Встреча, которая длилась 2 часа 13 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 6:4.

За все время игры Новак 4 раза подал навылет, активно выиграл 36 очков и совершил 24 невынужденные ошибки. На счету его соперника 2 эйса, 23 виннера и 26 неточностей.

Таким образом, серб поспорит за выход в полуфинал Уимблдона с представителем Чехии Томашем Бердыхом.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг