Джокович разыграет с Бердыхом путевку в полуфинал Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Франции Адриана Маннарино и вышел в четвертьфинал Уимблдона.
Встреча, которая длилась 2 часа 13 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 6:4.
За все время игры Новак 4 раза подал навылет, активно выиграл 36 очков и совершил 24 невынужденные ошибки. На счету его соперника 2 эйса, 23 виннера и 26 неточностей.
Таким образом, серб поспорит за выход в полуфинал Уимблдона с представителем Чехии Томашем Бердыхом.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Матч
Маннарино А. (Франция) - Джокович Н. (Сербия) - 2:6, 6:7, 4:6
Место и дата
11 июля 14:00, , Онлайн-трансляция
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