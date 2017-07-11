Григорий Панин: Хочу поблагодарить ЦСКА за три очень крутых года в команде

Защитник Григорий Панин, подписавший однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым», попрощался с ЦСКА. Об этом информирует официальный твиттер армейской команды.

- Хочу поблагодарить ЦСКА за три очень крутых года в команде. Спасибо каждому человеку, болельщику, фанату, который переживал и поддерживал команду. Спасибо тем, кто осуждал, кто негативно относился. Благодарю тренерский штаб и руководство за доверие, спасибо врачам, массажистам и всему обслуживающему персоналу за отношение и профессионализм, ну и, конечно, всем пацанам, с которыми я играл. Мы вместе были большой семьей! Всем удачи! Но спортивного принципа никто не отменял, - рассказал Панин.

Григорий Панин попрощался с ЦСКА. pic.twitter.com/ywzQ1P8nuh — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 11 июля 2017 г.

В сезоне-2016/17 Панин сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав восемь (4+4) очков при показателе полезности «+8». В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1».

Защитник шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».