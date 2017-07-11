Кузнецова в двух сетах проиграла Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе в четвертьфинальном мачте Уимблдонского турнира.

Встреча, которая длилась 1 час 15 минут, завершилась со счетом 3:6, 4:6.

За все время игры представительница РФ активно выиграла 21 очко и совершила 12 невынужденных ошибок. На счету ее соперницы 14 виннеров и 15 неточностей.

Отметим, что за выход в финал Уимблдона Мугуруса поспорит либо с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой, либо с американкой Коко Вандевеге.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала