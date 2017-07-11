Кузнецова в двух сетах проиграла Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе в четвертьфинальном мачте Уимблдонского турнира.
Встреча, которая длилась 1 час 15 минут, завершилась со счетом 3:6, 4:6.
За все время игры представительница РФ активно выиграла 21 очко и совершила 12 невынужденных ошибок. На счету ее соперницы 14 виннеров и 15 неточностей.
Отметим, что за выход в финал Уимблдона Мугуруса поспорит либо с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой, либо с американкой Коко Вандевеге.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Мугуруса Г. (Испания) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 6:4 11 июля 15:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Мугуруса Г. (Испания) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 6:4
11 июля 15:00, , Онлайн-трансляция
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