Горди Дуайер: Хочу, чтобы игроки демонстрировали силовой хоккей, который будет нравиться болельщикам

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от первой тренировки команды.

- Я очень рад быть здесь, в Минске. Тут потрясающее хоккейное сообщество и прекрасный город. Я всегда считал, что это отличное место для работы, и я очень счастлив здесь оказаться. Что сказать о первой тренировке? Сегодня мы сделали акцент на скорости. Моя команда, в первую очередь, должна играть быстро. Я хочу, чтобы игроки также демонстрировали силовой хоккей, который будет нравиться болельщикам. Мне очень нравится, что команда настроена серьезно, темп занятия сегодня был превосходный. Ребята отлично поработали и с нетерпением ждут начала нового сезона, - приводит слова Дуайера пресс-служба минской команды.

Напомним, что Дауйер в июле возглавил минское «Динамо». До этого на протяжении двух сезонов он возглавлял «Медвешчак», который в итоге покинул КХЛ. Также специалист входил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году. Кроме этого Дауйер возглавлял швейцарский «Амбри-Пиотта», был ассистентом главного тренера юношеской (U18) сборной Канады.