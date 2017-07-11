Евгений Лисовец: Чувствуется, что Дауйер – грамотный специалист

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец поделился впечатлениями от первой тренировке команды.

- Конечно, ощущается, что долго не катались. Впереди много работы: нужно почувствовать лед, вернуться в кондицию.

Как работается с Горди Дуайером? Опять же, мы только вышли на лед, сложно сразу что-то сказать. Но первое впечатление хорошее, тренировки проходят очень интересно. Чувствуется, что наш наставник – грамотный специалист.

Игровая система? Ее мы пока не обсуждали, но, думаю, в скором времени тренер расскажет, какой хоккей он хочет видеть, - приводит слова Лисовца пресс-служба минской команды.

Напомним, что Дауйер в июле возглавил минское «Динамо». До этого на протяжении двух сезонов он возглавлял «Медвешчак», который в итоге покинул КХЛ. Также он входил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году. Кроме этого Дауйер возглавлял швейцарский «Амбри-Пиотта», был ассистентом главного тренера юношеской (U18) сборной Канады.