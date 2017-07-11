«Динамо» заключило контракт с Александром Еременко
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Пресс-атташе московского «Динамо» Иван Хавхало сообщил о том, что клуб заключил двухлетний контракт с голкипером Александром Еременко.
- «Динамо» подписало контракт с Еременко сроком на два года, контракт официально зарегистрирован, - приводит слова Хавхало «Р-Спорт».
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 37-летний Еременко провел 37 матчей в составе московского «Динамо» и одержал 24 победы, сыграв девять игр «на ноль».
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