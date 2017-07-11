Андрей Червиченко: Смолову дуют в уши агенты

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о ситуации с Федором Смоловым.

- В контракте у Смолова значится 30 млн отступных и Галицкий не хочет идти на уступки «Спартаку».

- И правильно! В контракте написано 30 млн не для того, чтобы потом снижать сумму. Кто хочет купить игрока за эти деньги, тот покупает. Кто не хочет – ждет окончания контракта. Думаю, Смолову дуют в уши его агенты. Надо их поменьше слушать.

- А в разговоры про интерес к Смолову «Боруссии» верите?

- Ну, это бред – какая «Боруссия»?! «Боруссия» на эти деньги купит аргентинцев, которые в два раза лучше, и зарплату им будет платить в три раза меньше.