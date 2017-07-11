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Blizzard рассказала о порядке проведения Overwatch World Cup

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Компания Blizzard выпустила ролик, в котором рассказала о порядке проведения Overwatch World Cup.


Присутствуют русские субтитры. 

Россия сыграет в одной группе с Канадой, Сингапуром и Турцией в Катовице (Польша). Матчи пройдут 4-6 августа.

Состав сборной России: ShaDowBurn (Offense), Unfixed (Flex), Rubikon (Support), Forsak3n (Support), Txao (Flex), Norgac (Tank).

Две лучшие команды из каждой группы пройдут в следующий этап, в котором победитель будет определен в ходе матчей на выбывание. Победители каждого из четырех мероприятий группового этапа сразятся в финале турнира Overwatch World Cup на BlizzCon 2017.

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