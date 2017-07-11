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Федерация бобслея России дисквалифицировала двух спортсменов за допинг

Источник:  РУСАДАКомментарии

Как сообщает официальный сайт РУСАДА, сегодня Федерация бобслея России приняла решение дисквалифицировать Надежду Палееву и Дмитрия Пискунова за нарушение антидопинговых правил.

Отмечается, что Палеева дисквалифицирована на два года, а Пискунов – на четыре. Срок дисквалификации спортсменов начинается с 29 июня 2017 года.

Напомним, Палеева является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года в смешанной команде, участницей ОИ-2014 в Сочи, где в двойке вместе с Надеждой Сергеевой заняла 16-е место.

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