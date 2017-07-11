Юрист: Суд вынесет решение по делу Романа Еременко через неделю

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил юрист игрока Михаил Прокопец.

- Сегодня прошло заседание по апелляции Романа Еременко. Совместно с УЕФА мы договорились об ускоренной процедуре, поэтому суд вынесет решение уже через неделю, - рассказал Прокопец ТАСС.

Напомним, Роман Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением УЕФА. Причиной санкций стала положительная допинг-проба на кокаин, взятая у игрока в сентябре 2016 года перед матчем Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА (2:2).