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Юрист: Суд вынесет решение по делу Романа Еременко через неделю

Источник:  ТАССКомментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил юрист игрока Михаил Прокопец.

 - Сегодня прошло заседание по апелляции Романа Еременко. Совместно с УЕФА мы договорились об ускоренной процедуре, поэтому суд вынесет решение уже через неделю, - рассказал Прокопец ТАСС.

 Напомним, Роман Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением УЕФА. Причиной санкций стала положительная допинг-проба на кокаин, взятая у игрока в сентябре 2016 года перед матчем Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА  (2:2).

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