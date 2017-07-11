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«Зенит» предлагает за капитана «Интера» 60 млн евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Зенит» проявляет интерес к двум игрокам миланского «Интера» – защитнику Джейсону Мурильо, а также форварду Мауро Икарди.

Согласно источнику, инициатором сделки является  Роберто Манчини, который работал с миланским клубом с 2014 по 2016 гг. Отмечается, что сине-бело-голубые предлагают за Икарди 60 млн евро.

В минувшем сезоне серии А 24-летний капитан «Интера» провел 34 матча, забил 24 гола и отдал 7 голевых передач. Его трансферный лист оценивается в 50 млн евро, а контракт с итальянским клубом рассчитан до 2021 года.

Что касается 25-летнего Мурильо, то он провел 27 матчей, получил 6 желтых карточек и отдал одну голевую передачу. Защитник сборной Колумбии оценивается в 13 млн евро (его контракт рассчитан до 2020 года).

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