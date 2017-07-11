Винус Уильямс победила Остапенко и вышла в полуфинал Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Американка Винус Уильямс в четвертьфинале Уимблдонского турнира переиграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счетом 6:3, 7:5.
Матч продолжался 1 час 15 минут. Уильямс выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки. Ее соперница совершила 15 невынужденных, один эйс и одну двойную ошибку.
Таким образом, счет личных встреч стал 1:0 в пользу Уильямс.
В полуфинале Винус сыграет с победительницей поединка между румынкой Симоной Халеп и британкой Йоханной Контой.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Уильямс В. (США) - Остапенко Е. (Латвия) - 6:3, 7:5
Место и дата
11 июля 16:40, , Онлайн-трансляция
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