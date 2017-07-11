Матч «Динамо» – «Спартак» в 1-м туре РФПЛ обслужит Карасев
Стали известны судьи и инспекторы, которые обслужат матчи первого тура чемпионата России по футболу среди команд клубов РФПЛ.
15 июля (суббота)
«Урал» - «Ростов»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
«Тосно» - «Уфа»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Сергей Суховерхов (Воронеж), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
«Анжи» - ЦСКА: судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
16 июля (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» - «Зенит»: судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Антон Анопа (Благовещенск); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).
«Рубин» - «Краснодар»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Сергей Куликов (Саранск); инспектор - Игорь Синер (Омск).
«Ахмат» - «Амкар»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья - Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
18 июля (вторник)
«Локомотив» - «Арсенал»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
«Динамо» - «Спартак»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи -
Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Игорь
Федотов (Москва); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).