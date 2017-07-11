Матч «Динамо» – «Спартак» в 1-м туре РФПЛ обслужит Карасев

«Зенит» проявляет интерес к двум игрокам миланского «Интера» – защитнику Джейсону Мурильо, а также форварду Мауро Икарди.

«Зенит» предлагает за капитана «Интера» 60 млн евро «Зенит» проявляет интерес к двум игрокам миланского «Интера» – защитнику Джейсону Мурильо, а также форварду Мауро Икарди.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил юрист игрока Михаил Прокопец.

Юрист: Суд вынесет решение по делу Романа Еременко через неделю Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил юрист игрока Михаил Прокопец.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о трансферной политике «Зенита» и ситуации вокруг Федора Смолова.

Андрей Червиченко: Смолову надо оставаться в «Краснодаре» Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о трансферной политике «Зенита» и ситуации вокруг Федора Смолова.

Андрей Червиченко: Смолову дуют в уши агенты Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о ситуации с Федором Смоловым.