Женская сборная России уступила Бельгии в товарищеском матче
Футболистки сборной России по футболу проиграли в контрольном матче команде Бельгии.
Во вторник женская национальная сборная России провела заключительный товарищеский матч перед началом Чемпионата Европы-2017. Встреча с командой Бельгии проходила в бельгийском Дендерлеу и завершилась со счетом 2:0 в пользу соперниц.
Бельгия – Россия 2:0 (2:0)
Голы: Вулларт, 16 (1:0). Кайман, 45 (2:0).
Бельгия: Одер, Филтьенс (Ван де Пютте, 65), Каутереелс (Ван ден Аббееле, 85), Де Кеньи (Корин, 77), Онзья, Вулларт, Зелер (к) (Денев, 46), Кайман, Дэниелс (Ванмехелен, 46), Куртуа, Бисманс (Ван Винендале, 46).
Россия: Щербак, Кожникова (к), Шейкина (Солодкая, 31), Макаренко, Смирнова (Карпова, 46), Данилова (Пантюхина, 71), Федорова (Сочнева, 60), Зиястинова (Ек. Морозова, 46), Черномырдина, Кисконен, Ел. Морозова (Чоловяга, 60).