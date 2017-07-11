Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Женская сборная России уступила Бельгии в товарищеском матче

Источник:  РФСКомментарии

Футболистки сборной России по футболу проиграли в контрольном матче команде  Бельгии.

Во вторник женская национальная сборная России провела заключительный товарищеский матч перед началом Чемпионата Европы-2017. Встреча с командой Бельгии проходила в бельгийском Дендерлеу и завершилась со счетом 2:0 в пользу соперниц.

Бельгия – Россия 2:0 (2:0)
Голы: Вулларт, 16 (1:0). Кайман, 45 (2:0).
Бельгия: Одер, Филтьенс (Ван де Пютте, 65), Каутереелс (Ван ден Аббееле, 85), Де Кеньи (Корин, 77), Онзья, Вулларт, Зелер (к) (Денев, 46), Кайман, Дэниелс (Ванмехелен, 46), Куртуа, Бисманс (Ван Винендале, 46).
Россия: Щербак, Кожникова (к), Шейкина (Солодкая, 31), Макаренко, Смирнова (Карпова, 46), Данилова (Пантюхина, 71), Федорова (Сочнева, 60), Зиястинова (Ек. Морозова, 46), Черномырдина, Кисконен, Ел. Морозова (Чоловяга, 60).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игроки сборной России пожелали удачи женской национальной команде на Евро-2017Футболисты сборной России пожелали женской национальной команде удачного выступления на чемпионате Европы-2017, записав видеоролик. Об этом сообщает «Лента. ру» со ссылкой на официальный сайт РФС.Назван состав женской сборной России на Евро-2017Тренерский штаб женской сборной России по футболу назвал состав команды на чемпионат Европы-2017. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Елена Фомина: Футболисткам сборной России надо подтянуть функциональное состояние перед ЕвроГлавный тренер сборной России по футболу Елена Фомина прокомментировала готовность команды к предстоящему чемпионату Европы.Женская сборная России повторно обыграла СербиюЖенская сборная России по футболу обыграла команду Сербии (2:0) в контрольном матче.Сборная России разгромила сербокФутболистки сборной России одержали крупную победу над командой Сербии в контрольном матче.Женская сборная России поддержала Зобнина (видео)Футболистки сборной России записали видеоролик в поддержку полузащитника национальной команды Романа Зобнина, получившего травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter.Владислав Третьяк: У женской сборной хорошие перспективы, с тренером резких движений не делаемПрезидент ФХР Владислав Третьяк заявил, что главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков продолжит работать с командой, несмотря на неудачный результат на чемпионате мира в Плимуте.Товарищеский матч женских сборных России и США начнется с минуты молчанияТоварищеский матч между футболистками сборных России и США начнется с минуты молчания в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщается на официальном сайте РФС.Женская сборная России обыграла Иран и вышла в финал турнира «Кубанская весна»Матч 1/2 международного турнира для женских национальных сборных «Кубанская весна» между сборными России и Ирана завершился победой российских футболисток. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу сборной России.Футболистки сборной России крупно уступили команде Дании на турнире в ПортугалииВ заключительном матче группового этапа международного турнира «Кубок Алгарве» женская сборная России уступила команде Дании со счетом 1:6.Женская сборная России уступила голландкам в контрольном матчеЖенская сборная России по футболу проиграла команде Голландии в товарищеском матче на сборах в Испании.РФС продлил контракт с главным тренером женской сборной России ФоминойРоссийский футбольный союз продлил контракт с главным тренером женской национальной сборной России Еленой Фоминой до конца 2017 года.Елена Фомина: Хочется на Евро преподнести сюрпризГлавный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина рассказала, как команда будет говорится к Евро-2017 и поделилась мнением о соперницах россиянок.Женская сборная России обыграла команду Коста-РикиФутболистки женской сборной России обыграли команду Коста-Рики на международном турнире в бразильском Манаусе.Женская сборная России по футболу проиграла с крупным счетом БразилииЖенская сборная России по футболу проиграла команде Бразилии со счетом 0:4 на турнире, который проходит в Манаусе.Женская сборная России сыграет с командами Германии, Швеции и Италии на Евро-2017Состоялась жеребьевка чемпионата Европы 2017 года среди женщин. Сборная России попала в одну группу с командами Германии, Швеции и Италии.Елена Терехова: Развития женского футбола в России практически нетПолузащитник «Россиянки» и женской сборной России Елена Терехова в интервью «Евро-Футбол.ру» поделилась мнением о состоянии женского футбола в стране.Сборная России разгромила Хорватию и вышла в финальную стадию Евро-2017Сегодня женская сборная России по футболу нанесла поражение команде Хорватии.«Я вас люблю!» Почему женский футбол в России лучше мужского«Я вас люблю!» Почему женский футбол в России лучше мужскогоКорреспондент Sovsport.ru – о том, почему вечернюю поездку в Химки на матч отбора Евро-2017 между женскими сборными России и Хорватии.Женская сборная России сохранила 22-ю строчку в рейтинге ФИФАЖенская сборная России продолжает занимать 22-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.
Футбол
Андрей Червиченко: Смолову дуют в уши агенты
Хоккей
Московское «Динамо» заключило контракт с Александром Еременко
Теннис
Кузнецова в двух сетах проиграла Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона
Теннис
Джокович разыграет с Бердыхом путевку в полуфинал Уимблдона
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат Европы по футболу среди женщин
Чемпионат Европы по футболу среди женщин