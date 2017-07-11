Бензема выиграл дело о шантаже у Вальбуэна

Как сообщает AFP, Верховный суд Франции вынес решение в пользу форварда мадридского «Реала» Карима Бензема в деле о шантаже полузащитника «Фенербахче» Матье Вальбуэна.

Согласно источнику, Верховный суд отменил декабрьское решение Парижского апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение. Адвокат нападающего Сильвен Кормье рассказал, что «футболист был обрадован такому решению по кассации, но они не оставят попыток добиться окончательного оправдания игрока «Реала».

Напомним, скандал с участием Бензема разгорелся после того, как бывший полузащитник московского «Динамо» стал жертвой группы шантажистов, которые угрожали игроку публикаций компрометирующих видеороликов с его участием.