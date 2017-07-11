Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бензема выиграл дело о шантаже у Вальбуэна

Источник:  AFPКомментарии

Как сообщает AFP, Верховный суд Франции вынес решение в пользу форварда мадридского «Реала» Карима Бензема в деле о шантаже полузащитника «Фенербахче» Матье Вальбуэна. 

Согласно источнику, Верховный суд отменил декабрьское решение Парижского апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение. Адвокат нападающего Сильвен Кормье рассказал, что «футболист был обрадован такому решению по кассации, но они не оставят попыток добиться окончательного оправдания игрока «Реала».

Напомним, скандал с участием Бензема разгорелся после того, как бывший полузащитник московского «Динамо» стал жертвой группы шантажистов, которые угрожали игроку публикаций компрометирующих видеороликов с его участием.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вальбуэна подписал двухлетний контракт с «Фенербахче»Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна подписал контракт со стамбульским «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба клуба.Вальбуэна: Я приехал в Турцию не просто отбить бабки и загорать на солнышкеВальбуэна: Я приехал в Турцию не просто отбить бабки и загорать на солнышкеНа днях бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна был куплен турецким «Фенербахче» у «Лиона» за 1,5 миллиона евро.«Фенербахче» подтвердил переход ВальбуэнаБывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».Вальбуэна вылетел в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче»Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна будет играть за турецкий «Фенербахче».Карим Бензема: Я восхищаюсь РоналдуНападающий «Реала» Карим Бензема рассказал про свое отношении к Криштиану Роналду.«Лион» продаст Вальбуэна в «Фенербахче» за четыре миллиона евроПолузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна продолжит карьеру в «Фенербахче». За переход 32-летнего француза турецкий клуб заплатит четыре миллиона евро, сообщает Fanatik.Вальбуэна может стать игроком «Фенербахче»Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Турции.Дешам заявил, что не вызвал Бензема в сборную Франции по спортивным причинамГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему форвард мадридского «Реала» Карим Бензема оказался вне заявки национальной команды на Кубок Конфедераций-2017.Бензема сравнил Мбаппе с НеймаромФорвард мадридского «Реала» Карим Бензема оценил игру 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, который в нынешнем сезоне забил 25 голов в 41 матче.Карим Бензема: Почему меня не берут в сборную? Пусть скажут прямо в лицо!Нападающий «Реала» требует встречи с тренером сборной Франции Дидье Дешамом.Карим Бензема: Чем у меня лучше шли дела в Испании, тем больше меня хотели опустить во ФранцииКарим Бензема: Мы хорошие знакомые с президентом Макроном, но не хочу на этом спекулироватьНападающий «Реала» не хочет помощи президента Франции в урегулировании его проблем в сборной.Карим Бензема: Для Гризманна в «Реале» нет местаНападающий «Реала» об отношениях с Антуаном Гризманном из «Атлетико» и о вероятности его появления в «Реале».Карим Бензема: Вальбуэна должен рассказать правду, его ложь сводит меня с умаФорвард мадридского «Реала» Карим Бензема обратился к своему соотечественнику из «Лиона» Матье Вальбуэна после скандала, из-за которого оба игрока были исключены из сборной Франции.Матье Вальбуэна: Меня уже похоронили, но я считал иначеМатье Вальбуэна: Меня уже похоронили, но я считал иначеПосле ухода из московского «Динамо» у французского полузащитника началась черная полоса.Курильщик Буффон и гений Бензема. Главные события еврофутбола (видео)Курильщик Буффон и гений Бензема. Главные события еврофутбола (видео)«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.Матье Вальбуэна: В этот год мы как никогда были близки к тому, чтобы выиграть Лигу ЕвропыПолузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна прокомментировал домашний матч ½ финала Лиги Европы с «Аяксом» (3:1).Зинедин Зидан: Я не знаю, как выбрался Бензема перед голом ИскоГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) высказался об игре форварда Карима Бензема и восхитился его проходом, после которого полузащитник Иско забил ответный гол.Матье Вальбуэна: Матч против «Аякса» - главный в сезонеБывший игрок московского «Динамо» а ныне «Лиона» Матье Вальбуэна - о сегодняшнем матче его команды в ½ финала Лиги Европы против «Аякса».Габи: Волшебная игра Бензема отбросила «Атлетико» от нашей мечтыКапитан мадридского «Атлетико» Габи Фернандес дал комментарий после вылета своей команды из Лиги чемпионов.
Футбол
Андрей Червиченко: Смолову дуют в уши агенты
Хоккей
Московское «Динамо» заключило контракт с Александром Еременко
Теннис
Кузнецова в двух сетах проиграла Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона
Теннис
Джокович разыграет с Бердыхом путевку в полуфинал Уимблдона
все новости
Матье Вальбуэна
Матье Вальбуэнавсе новости
Карим Бензема
Карим Бенземавсе новости