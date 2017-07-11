«Монако» объявил о переходе голкипера «Осасуны»

Доннарумма и Мбаппе готовы перейти в «Реал», их судьбу будет решать Зидан

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и форвард «Монако» Килиан Мбаппе согласились на переход в мадридский «Реал». Впрочем, пока неизвестно, станут ли они игроками действующего победителя Лиги чемпионов.