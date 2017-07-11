«Монако» объявил о переходе голкипера «Осасуны»
Источник: ФК «Монако»Комментарии
Альваро Фернандес Льоренте стал игроком «Монако». Об этом информирует официальный сайт клуба.
Как сообщается, 19-летний вратарь подписал с «Монако» соглашение до конца июня 2020 года.
Добавим, что Фернандес в 19 матчах в составе «Осасуны B» пропустил 31 мяч, а за основной состав провел всего одну игру, выйдя на замену в матче с «Вильярреалом» (1:3). Также в активе голкипера пять матчей за сборную Испании U19.
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