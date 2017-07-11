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Столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов будут выбраны одновременно в сентябре

Источник:  ТАССКомментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) единогласно утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме 13 сентября. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщается, на заседании во вторник было решено, что будет создана трехсторонняя комиссия с участием исполкома МОК, заявочных комитетов Парижа, Лос-Анджелеса и Национальных олимпийских комитетов Франции и США. Если соглашение между тремя сторонами будет подписано, то на 131-й сессии МОК будет выбрана столица Олимпиады-2024, а второй город автоматически получит право на проведение Игр 2028 года. Если соглашение подписано не будет, то сессия выберет только город проведения Олимпийских игр 2024 года.

Добавим, что Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан (Южная Корея), Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио.

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