«Арсенал» объявил о подписании контракта с сербским полузащитником «Осасуны»
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Сербский опорный полузащитник Горан Чаушич подписал двухлетний контракт с тульским «Арсеналом». Об этом информирует официальный сайт команды.
В минувшем сезоне 25-летний Чаушич в чемпионате Испании провел 26 матчей в составе «Осасуны» и забил один мяч.
Добавим, что, «Арсенал» в первом туре нового сезона Российской футбольной премьер-лиги 18 июля в гостях сыграет с московским «Локомотивом».
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