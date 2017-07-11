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«Арсенал» объявил о подписании контракта с сербским полузащитником «Осасуны»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Сербский опорный полузащитник Горан Чаушич подписал двухлетний контракт с тульским «Арсеналом». Об этом информирует официальный сайт команды.

В минувшем сезоне 25-летний Чаушич в чемпионате Испании провел 26 матчей в составе «Осасуны» и забил один мяч.

Добавим, что, «Арсенал» в первом туре нового сезона Российской футбольной премьер-лиги 18 июля в гостях сыграет с московским «Локомотивом».

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