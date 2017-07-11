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Виктория Гамеева: Ещенко и Акинфеев самые «прокаченные» в РПФЛ

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Врач-кардиолог Виктория Гамеева рассказала «Советскому спорту» о физическом состоянии игроков РФПЛ.

- Кто из футболистов РФПЛ находится в наилучшем физическом состоянии?
- Честно говоря, в этом году я не отслеживала. Не все команды РФПЛ проходили медобследование в нашей клинике. Если говорить о «Спартаке», то в прошлом сезоне сами футболисты между собой устраивали соревнование, кто лучше всех, кто дольше всех пробежит и т.д. И врачи, и они сами себя настраивали на достижение какого-то определенного результата. В этом же году наши «сборники» прошли обследование в другом месте, либо у себя, либо в других диспансерах.

- Есть ли среди футболистов нашей лиги «прокаченные» ребята, вроде Криштиану Роналду?
- Есть, конечно! Тот же самый Квинси Промес всегда в очень хорошей физической форме. Из русских могу назвать Андрея Ещенко. Игорь Акинфеев тоже отлично «прокачен». А вот из иностранцев, мне очень нравится Неймар, - сказала Гамеева.

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